شكرا لقرائتكم الزمالك يبحث عن مدرب أجنبى فى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو نادى الزمالك ملف البحث عن مدير فنى أجنبى ليتولى القيادة الفنية للفريق الكروى الأول بداية من الموسم الجديد، وسط مطالب بالاستعانة بالخواجة لقيادة الفريق.

ويتابع مسئولو القلعة البيضاء المدربين الأجانب للمنتخبات الكبرى فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى، وفى مقدمتهم هيرفى رينارد المدير الفنى للمنتخب المغربى، والفرنسى سيبستيان ديسابر المدير الفنى لمنتخب أوغندا.

ويقود خالد جلال المدير الفنى الحالى، 3 مواجهات المتبقية من الدورى الحالى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، لتحديد الموقف النهائى لجلال سواء بالاستمرار والعدول عن فكرة الاستعانة بمدرب أجنبى أو الاطاحة به والدخول فى مفاوضات مع المديرين الفنيين الذين لفتوا الانتباه فى كان 2019.

وغادرت بعثة فريق الزمالك القاهرة متوجهة إلى قبرص استعداداً للدخول فى معسكر مغلق لمدة 13 يوماً هناك استعداداً لاستئناف الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكر قبرص 4 مباريات ودية فى أيام 5 و8 و10 و12 يوليو، وستكون أول مواجهة أمام ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم.

وتضم بعثة الزمالك كلا من: أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك وخالد جلال المدير الفنى وعبدالحميد بسيونى المدرب العام وامير عزمى مجاهد وتامر عبدالحميد المدربين وأيمن حافظ المنسق العام للكرة وأحمد زاهر المدير الإدارى ومنتصر الرملاوى وسعد عابدين إداريين والجهاز الطبى للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة والشيف الخاص للبعثة شريف صابر.

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وضمت قائمة الفريق المسافرة إلى قبرص 25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبد المنصف.

فى خط الدفاع: محمد عبد السلام.- عبد الله جمعه – محمد عبد الغنى - حمدى النقاز- محمود الشحات لاعب فريق 97 - يوسف محمود لاعب فريق 2000 - بهاء مجدى - حازم إمام - كماتشو.

خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف حسن لاعب وسط 98- محمد إبراهيم - يوسف أوباما - إبراهيم حسن – أيمن حفنى – أحمد مدبولى - مصطفى فتحى - محمد عنتر - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد.