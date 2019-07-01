شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه بطل كأس قبرص فى أولى وديات معسكره الخارجى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الكرة بنادي الزمالك نظيره ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم فى أولى تجاربه الوديه يوم 5 يوليو الحالي بمعسكر قبرص، فى إطار الاستعداد لمباريات الدورى المتبقية.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكره بقبرص الذي يستمر لمدة 13 يومًا 4 وديات استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز.
وتضم بعثة الزمالك كلاً من: أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك وخالد جلال المدير الفني وعبدالحميد بسيوني المدرب العام وأمير عزمي مجاهد وتامر عبد الحميد المدربين وأيمن حافظ المنسق العام للكرة وأحمد زاهر المدير الإداري ومنتصر الرملاوي وسعد عابدين إداريين والجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة والشيف الخاص للبعثة شريف صابر .
وضمت قائمة الفريق فى معسكر قبرص 25 لاعبا:
حراسة المرمي: عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبد المنصف.
في خط الدفاع: محمد عبد السلام.- عبد الله جمعه – محمد عبد الغنى - حمدي النقاز- محمود الشحات لاعب فريق 97 - يوسف محمود لاعب فريق 2000 - بهاء مجدي - حازم إمام - كماتشو.
خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف حسن لاعب وسط 98- محمد إبراهيم - يوسف أوباما - إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي - مصطفي فتحي - محمد عنتر - أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يواجه بطل كأس قبرص فى أولى وديات معسكره الخارجى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.