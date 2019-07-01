الزمالك يواجه بطل كأس قبرص فى أولى وديات معسكره الخارجى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الكرة بنادي الزمالك نظيره ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم فى أولى تجاربه الوديه يوم 5 يوليو الحالي بمعسكر قبرص، فى إطار الاستعداد لمباريات الدورى المتبقية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكره بقبرص الذي يستمر لمدة 13 يومًا 4 وديات استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز.

وتضم بعثة الزمالك كلاً من: أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك وخالد جلال المدير الفني وعبدالحميد بسيوني المدرب العام وأمير عزمي مجاهد وتامر عبد الحميد المدربين وأيمن حافظ المنسق العام للكرة وأحمد زاهر المدير الإداري ومنتصر الرملاوي وسعد عابدين إداريين والجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة والشيف الخاص للبعثة شريف صابر .