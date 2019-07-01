سوبر كورة.. الزمالك يتقدم بعرض لهيدرسفيلد لخطف رمضان صبحى من الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل نادى الزمالك فى مفاوضات مكثفة مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي للحصول على خدمات رمضان صبحى صانع ألعاب النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل فى مفاجأة من العيار، لعشاق قطبى الكرة المصرية.
ويعود رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلي، إلى إنجلترا خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد انتهاء إعارة لصفوف القلعة الحمراء، وفشل محاولات شرائه بشكل نهائى أو تجديد إعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزى.
وأصبحت مسألة شراء الأهلى لرمضان صبحي بشكل نهائي صعبة، بسبب الخلاف الواضح والكبير مع إدارة هيدرسفيلد بشأن شراء اللاعب نهائيًا، حيث طلب النادى الإنجليزى 8 ملايين دولار، فيما توقف عرض الأهلى عند 3 ملايين دولار.
وكشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلي لـ"سوبر كورة"، تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نادي هيدرسفيلد للظفر بخدمات رمضان صبحي.
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