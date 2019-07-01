شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمد صلاح في دور المجموعات مع الفراعنة؟.. أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم أبرز أرقام محمد صلاح "فراري الفراعنة" ونجم ليفربول الإنجليزي، خلال مشاركته في دور المجموعات مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

وجاءت أرقام صلاح كالتالي:

شارك في: 3 مباريات

معدل دقائق اللعب 270 دقيقة

المحاولات: 16

إجمالي التمريرات: 85 تمريرة

تمريرات الصحيحة: 55 تمريرة

دقة التمرير: 65%

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محاولات على المرمى: 9 محاولات

سجل: هدفين

فقد الكرة 16 مرة

وقاد محمد صلاح المنتخب الوطني للفوز على أوغندا في ختام دور المجموعات أمس الأحد، بعدما افتتح تسجيل الفراعنة في الشباك الأوغندية، لتحقق مصر العلامة الكاملة في دور المجموعات بـ 9 نقاط، وتعزز صدارتها للمجموعة الأولى، بعد أن فاز الفراعنة في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بنتيجة 1/0، والكونغو في ثاني الجولات بنتيجة 2/0.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.



محمد صلاح