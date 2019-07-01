أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 1 يوليو 2019 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأشعة تثبت إصابة أحمد حسن كوكا بكدمة قوية فى الكاحل ، الزمالك يفاوض حارس طنطا لتعويض جنش.

- الأشعة تثبت إصابة أحمد حسن كوكا بكدمة قوية فى الكاحل

أثبتت الأشعة التى أجراها أحمد حسن كوكا، لاعب المنتخب الوطنى، إصابته بكدمة قوية فى الكاحل، وسيخضع لبرنامج علاجى بمعرفة الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

- الزمالك يفاوض حارس طنطا لتعويض جنش

دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات مع إسلام طارق، حارس مرمى فريق طنطا، للانضمام إلى الفريق الأبيض الموسم المقبل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

- رسميا.. الإسماعيلى يطلب التعاقد مع "نجل" حمزة الجمل من القناة

أرسل النادى الإسماعيلى فاكسا رسميا إلى نادى القناة للتعاقد مع مهاجم الفريق أبو بكر حمزة الجمل، أحد لاعبى فريق منتخب الشباب الذى يقوده ربيع ياسين.

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- محمد صلاح يستعين بكتاب "فكر وازدد ثراء" على إفطار الفراعنة فى معسكر الكان

نشر محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، صورة عبر صفحته الشخصية على إنستجرام لـ كتاب بعنوان " فكر وأزدد ثراء" على طاولة إفطار الفراعنة فى معسكر أمم أفريقيا 2019.



كتاب محمد صلاح

- أجيري يضع برنامج تأهيل لعمرو وردة استعداداً لدور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية

طلب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر من الجهاز الفني ومدربي الأحمال وضع برنامج إعداد لعمرو وردة لاعب المنتخب لتجهيزه لمباريات دور الـ16لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، خاصة أن وردة بعيد عن المشاركة فى المباراتين الأخيرتين للفراعنة بعد واقعة السوشيال ميديا وابتعاده عن التدريب لأكثر من 4 أيام قبل أن يعود مؤخراً خاصة أن أجيري يضعه من التغييرات الثلاث التى سيعتمد عليها فى المباريات المقبلة.

- كهربا يرفض الرد على اتصالات الزمالك ويواصل الانقطاع عن التدريبات

رفض محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، الرد على الاتصالات التى تلقاها مؤخرًا من بعض مسئولى القلعة البيضاء، ليواصل اللاعب الانقطاع عن تدريبات فريقه.

- نيدفيد يعود من ألمانيا والأهلي يعلن تحسن حالته

عاد كريم نيدفيد لاعب الأهلى من ألمانيا أمس، الأحد، بعد الاطمئنان على سير برنامجه التأهيلى بنجاح وخضوعه لبعض الفحوصات الطبية التى أثبتت سير اللاعب بشكل نموذجى فى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى ركبته.