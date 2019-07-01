شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يضع شرطًا تعجيزيًا لإتمام صفقة انضمام أبو جبل للزمالك.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو نادى سموحة برئاسة فرج عامر، الحصول على خدمات عماد السيد حارس مرمى الفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، مقابل حصول الأبيض على خدمات حارس الفريق السكندرى محمد أبو جبل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويرغب الزمالك فى ضم حارس مرمى مميز بعد تعرض محمود عبد الرحيم جنش للإصابة بقطع فى وتر أكليس، الأمر الذى سيؤدى لغيابه عن الفريق لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ليدخل أكثر من حارس فى حسابات مسئولى القلعة البيضاء، وكان فى مقدمتهم محمد أبو جبل، الذى تمسكت به إدارة سموحة واشترطت الحصول على خدمات عماد السيد حارس الزمالك وبعض اللاعبين الآخرين، الأمر الذى قد يؤدى لعرقلة إتمام الصفقة.
وكان مصدر مطلع بالزمالك كشف عن أن إدارة القلعة البيضاء تدرس مقترحًا بالوقت الحالى لضم حارسين فى الموسم المقبل فى حالة رحيل عماد السيد حارس الفريق الذى يمتلك أكثر من عرض من أندية الدورى الممتاز وكانت لدى الحارس نية بشأن الرحيل إلى أحد أندية الدورى للمشاركة بشكل أساسى قبل إصابة جنش.
كما أوضح نفس المصدر أن الجهاز الفنى خاصة أيمن طاهر مدرب حراس الفريق هو من سيحسم مسألة ضم حارسين أو الاكتفاء بضم حارس واحد فى الموسم الجديد خاصة إن جنش سيغادر القاهرة خلال الفترة القادمة من أجل الخضوع لجراحة فى ألمانيا.
وكان جنش قد تعرض لتلك الإصابة فى تدريبات المنتخب الوطنى على هامش الاستعدادات لمواجهة أوغندا، فى المباراة المقرر لها غدا الأحد، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بأمم إفريقيا التى تستضفيها مصر حتى 19 يوليو المقبل ويدرس مسئولو الزمالك المقترح المفاجئ بضم حارسين وذلك لوضع كل السيناريوهات لتأمين هذا المركز فى الموسم الجديد.
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