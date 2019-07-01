شكرا لقرائتكم خبر عن سيدورف مدرب الكاميرون: أداء اللاعبين يتطور من مباراة لأخرى ولا أخشى بنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كلارنس سيدروف، المدير الفنى لمنتخب الكاميرون إنه يدخل اللقاء بثقة كبيرة دون ضغوط، ولدينا العديد من الخيارات سوف نطبقها خلال مباراتنا القادمة أمام بنين.

وأضاف، المدير الفنى لمنتخب الكاميرون خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمبارة باستاد الاسماعيلية إن أداء لاعبيه يتطور مع كل مباراة مما يضمن استمرارنا فى منافسات البطولة خلال المرحلة القادمة، وهدفنا الحالى هى حصد الثلاث نقاط القادمة أمام بنين غدًا الثلاثاء.

وتابع، سيدروف، أنه لعب كرة القدم لسنوات طويلة، وتسجيل الأهداف أمر لا يمكن تعلمه ولكن ما نعمل عليه ونجحنا فيه هو صناعة الكثير من الفرص للتسجيل.

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وأوضح أننا أصبحنا معتادين على الأجواء فى مدينة الإسماعيلية وراض جدًا عن التواجد داخلها من حيث الإقامة وجودة ملاعب التدريب وملعب المباريات.

من جانبه، أعلن ستيفن باهوكين لاعب منتخب الكاميرون أن هدفنا أن نظل مجموعة واحدة مترابطة حتى اللقاء النهائى فى البطولة.

وقال: إن فريق بنين قوى ولم يأتى لاعبيه هنا للنزهة، ونسعى لتحقيق الفوز أمامهم غدًا الثلاثاء.

وأضاف أنه فخور بحمل قميص ارتداه والده من قبل وهذا لا يشكل ضغط على وأسعى للفوز باللقب مثلما فعل والدى.