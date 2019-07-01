شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم مروان محسن مع الفراعنة في دور المجموعات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابها على موقع "فيس بوك" أرقام مروان محسن مهاجم النادي الأهلي والفراعنة، وذلك خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وجاءت الأرقام كالتالي:

شارك في: 3 مباريات

معدل دقائق اللعب: 183 دقيقة

المحاولات: 3

إجمالي التمريرات: 22 تمريرة

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التمريرات الصحيحة: 15

دقة التمرير: 68%

محاولات على المرمى: 1

فقد الكرة: مرة واحدة



مروان محسن

وكان منتخب مصر فاز على أوغندا بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بعدما فاز بنفس النتيجة على الكونغو فى الجولة الثانية، وبهدف نظيف على زيمبابوى فى الجولة الأولى، ليؤكد الفراعنة تأهلهم إلى دور الـ16.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.