عبد الله السعيد: "شباك نظيفة.. 9 نقاط.. جاهزون للدور المقبل"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز والمنتخب الوطنى بفوز الفراعنة على منتخب أوغندا بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعت المنتخبين مساء أمس فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر.

ونشر عبد الله السعيد صوراً من المباراة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام وعلق عليها، "شباك نظيفة.. 9 نقاط.. جاهزون للدور المقبل".

وكان منتخب مصر فاز على أوغندا بهدفين نظيفين بعدما فاز بنفس النتيجة على الكونغو فى الجولة الثانية، وبهدف نظيف على زيمبابوى فى الجولة الأولى، ليؤكد الفراعنة تأهلهم إلى دور الـ16.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

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وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.



احتفال اللاعبين



السعيد وصلاح



السعيد



عبد الله السعيد