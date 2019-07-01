7 معلومات لا تفوتك عن مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في كان 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في تمام السادسة مساءً صوب مباراة المغرب وجنوب أفريقيا والتي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة كأس الامم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر. ويسعى الفرنسى هيرفى رينارد المدير الفنى لمنتخب المغرب للتفوق على بادو الزاكى أحد أساطير الكرة المغربية والمدير الفنى السابق لمنتخب "أسود الأطلس"، حيث يسعى رينارد لكي يكون أول مدرب في التاريخ يتمكن من قيادة منتخب المغرب لتحقيق 3 انتصارات في دور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية. فيما يسجل منتخب جنوب أفريقيا الظهور الـ 11 فى تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الأفريقية، فى الوقت الذي يمتلك فيه لقبًا وحيدًا فى خزائنه عندما توج به عام 1996 بعدما تفوق فى المباراة النهائية على تونس، علمًا بأن منتخب "الأولاد" فشل في تجاوز دور المجموعات فى 4 من آخر 5 مشاركات بالمسابقة. الخليج 365 يرصد 7 معلومات عن المباراة المرتقبة

الخليج 365 يرصد 7 معلومات عن المباراة المرتقبة ـ قناة تايم سبورت تنقل مباراة المغرب وجنوب أفريقيا ـ المباراة تقام على استاد السلام Advertisements ـ يقع المنتخبان في المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا منتخبي كوت ديفوار وناميبيا ـ وحجز المغرب مقعده في دور الـ 16 بعدما تفوق ناميبيا وكوت ديفوار بهدف دون مقابل ليتصدر مجموعته ـ يحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط ـ استهل منتخب جنوب أفريقيا مشواره في البطولة بالخسارة أمام كوت ديفوار بهدف دون مقابل قبل أن يتغلب في الجولة الثانية على ناميبيا ـ 158.670 مليون جنيه إسترليني هي القيمة التسويقية لمنتخب المغرب

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