المدير الفنى لبنين: سنلعب بطريقة الضغط المتواصل لإحراز أهداف فى الكاميرون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ميشيل دوسييه المدير الفنى لمنتخب بنين أنه يحترم فريق الكاميرون، لكنه لا يخافه على الإطلاق، وندخل المباراة بهدف الفوز من أجل حسم التأهل.
وقال خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الغد أمام الكاميرون: إنه أصدر تعليماته للاعبيه داخل المستطيل الأخضر بالضغط المتواصل واستغلال الفرص المتاحة للتهديف منها فى شباك الكاميرون.
ومن جانبه أكد ستيف مونيه لاعب بينين أنه وزملاءه اللاعبين سوف يبذلوا قصارى جهدهم خلال مباراتهم أمام الكاميرون من أجل تحقيق الفوز وإحراز الثلاث نقاط.
وأضاف أن هذه هى المشاركة الثالثة له فى هذه البطولة ويسعى لإحراز الأهداف وتحقيق الفوز والصعود لدور الـ16 وكتابة التاريخ للكرة فى بلده.
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