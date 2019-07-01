شكرا لقرائتكم خبر عن "مصيلحى" يجتمع بطلعت يوسف قبل الإعلان عن الجهاز الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى مع طلعت يوسف المدير الفنى لفريق، من مناقشة اختيارات الأخير التى تقدم بها لتكون ضمن الجهاز المعاون له.

ووفقا لمصادر بإدارة الاتحاد السكندرى فقد استقر طلعت يوسف على تشكيل الجهاز الفني الجديد ويضم كلاً من :

طلعت يوسف مدير فنى

عبد الحليل إمام مديرًا للكرة

منير عقيلة مدرب عام

محمد إبراهيم مدرب عام

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هانى أحمد مدرب مساعد

مجدى بهلول مدرب حراس مرمى

سمير محجوب إدارى

أحمد متولى إدارى

والجهاز الطبى كما هو وسيتم الاعلان الرسمى عن الجهاز خلال ساعات، فيما سيبدأ الجهاز عمله خلال ١٠ أيام.

وأعد طلعت يوسف قائمة سرية بأسماء اللاعبين التى تم الاستقرار عليها لعرضها على مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى، لبدء التفاوض معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم الفريق السكندرى خلال الموسم المقبل فى بطولة الدورى الممتاز.

ويفرض طلعت يوسف حالة من السرية على الأسماء التى يرغب فى التعاقد معها، حتى لا تبالغ الأندية أصحاب هؤلاء اللاعبين فى الأسعار خلال فترة التفاوض فى الفترة المقبلة.