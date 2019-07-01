شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. صاحب وقفة شعبان يربك حسابات الأهلى الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب هشام شعبان مهاجم فريق شباب الأهلي مواليد 97 فى إرباك حسابات مسئولي القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد تألقه اللافت للنظر فى الموسم الأخير، ليصبح مطمع للعديد من الأندية سواء بالدوري المصري الممتاز أو الدوري السعودي.

ويخشى مسئولو النادي الأهلي، رحيل هشام شعبان بالمجان فى الموسم الجديد وعدم تحقيق أى استفادة مالية نظير رحيله، خاصة بعدما شاهد الجهاز الفنى للقلعة الحمراء اللاعب فى المستطيل الأخضر وأبدى إعجابه الشديد بقدراته الفنية.

وأشتهر هشام شعبان خلال الأيام الماضية، بلقب "وقفة شعبان" بعد قيامة بالوقوف على الكرة خلال مباراة الأهلي والزمالك فى دوري الجمهورية مما تسبب فى أزمة خلال اللقاء.

ووضع مسئولو النادي الأهلي، سيناريو خاصًا للحفاظ على هداف فريق الشباب ومنع خسارة موهبته مستقبلاً، وبالفعل عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء جلسة مع اللاعب للحديث عن مستقبله.

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ويكشف سوبر كورة سيناريو الأهلي لمنع رحيله هدافه الشاب، لمعرفة التفاصيل اضغط هنا..