شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا تعيد فتح ملف المدرب الأجنبي للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد مسئولو نادى الزمالك لفتح ملف البحث عن مدير فنى أجنبى من أجل أن يتولى القيادة الفنية للفريق الكروى الأول بداية من الموسم الجديد، خاصة أن هناك أصوات داخل إدارة النادى الأبيض تطالب بالاستعانة بخواجة لقيادة الفريق.

ولفت أنظار مسئولى القلعة البيضاء العديد من المدربين الأجانب الذين يقودون منتخبات كبرى في بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى، فى مقدمتهم هيرفى رينارد المدير الفنى للمنتخب المغربى، والفرنسى سيبستيان ديسابر المدير الفنى لمنتخب أوغندا.

وينتظر مسئولو الزمالك، النتائج التى سيحققها الفريق الأبيض تحت قيادة خالد جلال المدير الفنى الحالي، في الثلاث مواجهات المتبقية من الدورى الحالى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والتى سيتحدد بناءً عليها بطل الدورى لهذا الموسم، من أجل تحديد الموقف النهائى لجلال سواء بالاستمرار والعدول عن فكرة الاستعانة بمدرب أجنبي أو الاطاحة به والدخول فى مفاوضات مع المديرين الفنيين الذين لفتوا الانتباه في كان 2019.

وغادرت بعثة فريق الزمالك القاهرة متجهة إلى قبرص استعدادًا للدخول في معسكر مغلق لمدة 13 يومًا هناك استعدادًا لاستئناف الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكر قبرص 4 مباريات ودية فى أيام 5 و 8 و10 و12 يوليو، وستكون أول مواجهة أمام ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم.

وتضم بعثة الزمالك كلاً من: أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك وخالد جلال المدير الفني وعبدالحميد بسيوني المدرب العام وامير عزمي مجاهد وتامر عبدالحميد المدربين وأيمن حافظ المنسق العام للكرة وأحمد زاهر المدير الإداري ومنتصر الرملاوي وسعد عابدين إداريين والجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة والشيف الخاص للبعثة شريف صابر .

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وضمت قائمة الفريق المسافرة إلى قبرص 25 لاعبا هم :

حراسة المرمي: عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبد المنصف.

في خط الدفاع: محمد عبد السلام.- عبد الله جمعه – محمد عبد الغنى - حمدي النقاز- محمود الشحات لاعب فريق 97 - يوسف محمود لاعب فريق 2000 - بهاء مجدي - حازم إمام - كماتشو.

خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف حسن لاعب وسط 98- محمد إبراهيم - يوسف أوباما - إبراهيم حسن – أيمن حفني - أحمد مدبولي - مصطفي فتحي - محمد عنتر - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد.