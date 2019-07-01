شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى ينشر صورة مع أحدث أفراد أسرته "فاطمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد فتحى، ظهير أيمن النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام جمعته بطفلته الجديدة فاطمة، التي رزق بها في أبريل الماضي.

يذكر أن الأهلى يطير إلى إسبانيا الجمعة المقبلة لخوض معسكر إعداد يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجارى.‎

وشهد مران الأهلى الذي أقيم اليوم الإثنين عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى 3 جلسات منفردة مع الثلاثى حسام عاشور قائد الفريق وعمرو السولية لاعب خط الوسط وحسين الشحات جناح الفريق للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة .

Advertisements

وجاءت جلسات عبد الحفيظ السريعة مع ثلاثى الفريق قبل انطلاق المران الصباحى اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص عبد الحفيظ على تحفيز الثلاثي، وذلك قبل أيام من معسكر الفريق الخارجى فى إسبانيا خلال الفترة من5 إلى يوليو الجاري.