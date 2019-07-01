بعثة الزمالك تصل قبرص للانتظام في معسكر خارجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منذ قليل، إلى قبرص للانتظام في معسكر خارجي يمتد لاسبوعين، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص أحمد بسيوني قنصل مصر في قبرص، على التواجد لاستقبال بعثة فريق الزمالك، بعدها توجهت البعثه إلى مدينة ليماسول حيث تقيم البعثة لمدة ستة أيام.

ويستعد الزمالك من خلال معسكر مغلق في قبرص لاستئناف الدوري الممتاز ويخوض 4 مباريات ودية أيام 5 و8 و10و12 يوليو الحالي.

وفي وقت سابق كان خالد جلال، مدرب الزمالك اعلن قائمة مكونه من 25 لاعبا للانتظام في معسكر قبرص وهم :

حراسة المرمى : عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف.

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خط الدفاع: محمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد أحمد كماتشو وحمدي النقاز وحازم إمام وبهاء مجدي وعبد الله جمعة ومحمد الشحات ويوسف محمود.

خط الوسط:محمود عبدالعزيز ومحمد حسن ويوسف حسن وأحمد سيد زيزو ومحمد عنتر ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وأيمن حفني وإبراهيم حسن وأحمد مدبولي ومصطفى فتحي.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد.

ويغيب اللاعبون الدوليون محمود جنش وطارق حامد ومحمود علاء ومحمود الونش وفرجاني ساسي وخالد بوطيب، بالإضافة إلى محمود كهربا المنقطع عن تدريبات الفريق الأبيض في الفترة الماضية .