طبيب منتخب مصر: الشناوي لا يعاني من الإصابة.. وكوكا قد يلحق بدور الـ16

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

رفض محمد أبوالعلا طبيب منتخب مصر، تأكيد غياب مهاجم المنتخب أحمد حسن "كوكا" عن مواجهة الفراعنة في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.

وكان كوكا قد تعرض لإصابة قوية في مباراة مصر وأوغندا الأخيرة، وقام المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر باستبداله في الدقيقة 24 وأشرك مروان محسن بدلا منه.

وأشار طبيب المنتخب في تصريحات لقناة "تايم سبورتس" "أحمد حسن كوكا تعرض لكدمة قوية في الكاحل، بعد مباراة أوغندا تم اجراء بعض الفحوصات والأشعة أثبتت حجم الإصابة".

وأضاف "كوكا حاول أن يتحامل على نفسه واستكمال المباراة لكن الكدمة كانت قوية ولم يستطع وتم استبداله".

Advertisements

وشدد "لا يمكن التأكيد على غياب كوكا عن مباراة مصر في دور الـ16، المواجهة بعد 6 أيام، واللاعب يحتاج من 5 الى 7 أيام لكي يصبح جاهزا، سوف نقوم بعملنا على أكمل وجه، وقد يصبح جاهزا طبيا قبل المباراة".

وصرح "لم يكن هناك أي اشتباه في تعرض اللاعب لقطع في وتر أكليس كما تردد في بعض وسائل الإعلام".

وانتقل طبيب المنتخب للحديث عن محمد الشناوي قائلا "الحارس سليم ولا يعاني من أي إصابة".

واختتم "جنش غادر المعسكر بعد مباراة أوغندا ويستعد للسفر خلال الساعات المقبلة الى ألمانيا لإجراء الجراحة، وبعد ذلك يتم تحديد موعد عودته للملاعب".