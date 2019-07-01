مدرب تونس: لدينا أزمة في حراسة المرمى.. ومشاركة ساسي أمر يخصني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث الآن جيريس المدير الفني لمنتخب تونس عن مباراة نشور قرطاج المقبلة أمام موريتانيا بكأس الأمم الأفريقية، إلى جانب أزمة حراسة المرمى ومشاركة فرجاني ساسي نجم فريق الزمالك المصري.

ويستعد المنتخب التونسي لمواجهة موريتانيا غدًا الثلاثاء في الجولة الختامية لدور المجموعات.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة رفقة كل من مالي، أنجولا وموريتانيا

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال جيريس: "لقاء الغد يحمل أهمية كبيرة، ولا بد من الفوز من أجل سمعة الكرة التونسية وتجنب الخروج المبكر".

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وأضاف: "سعينا خلال الفترة الأخيرة لازالة الضغوط من على اللاعبين الذين خاضوا مباراة مالي وأنجولا وفقدان أربع نقاط والعمل على التجهيز النفسي لمباراة موريتانيا".

وتابع جيريس: "لن أتطرق للحديث عن حدوث تغيرات في تشكيل الفريق، أما عن أزمة حراسة المرمى بالطبع هناك مشكلة كبيرة تواجهنا بعد تغير إثنين من الحراس في أول لقائين، نسعى لتجهيز حراس المرمى بشكل جيد على المستوى النفسي والذهني لأن لديهم خبرة جيدة".

وواصل: "سيكون من الصعب مشاركة غيلان شعلاني بسبب إصابته ، هناك محاولات لتجهيز فرجاني ساسي للمشاركة وهو استعادة الكثير من حالته البدينة ومسألة مشاركته تخصني .

وأكمل: "ليس منطقيًا أن يشارك جميع اللاعبين، لا أحب تشخيص الأزمات فيما يخص عدم مشاركة بعض اللاعبين.

جدير بالذكر أن المنتخب التونسي يحتل المركز الثاني في جدول المجموعة برصيد نقطتين خلف مالي متصدر الترتيب بأربع نقاط، بينما تحتل أنجولا المركز الثالث برصيد نقطتين ثم موريتانيا متذيل الجدول بنقطة واحدة.