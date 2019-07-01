منتخب غينيا يضمن التأهل كأفضل ثالث.. من الأقرب لمصاحبته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

بانقضاء منافسات الجولة الثالثة في المجموعتين الأولى والثانية بكأس الأمم الأفريقية 2019، تقدمت ثلاثة منتخبات لدور الستة عشر، لتصاحب منتخبي مصر ونيجيريا الذين تأهلا مبكرًا للدور ذاته عقب منافسات الجولة الثانية.

ورغم خسارته أمام المنتخب المصري بثنائية نظيفة، تأهل المنتخب الأوغندي إلى الدور الثاني كوصيف للمجموعة الأولى، برصيد أربع نقاط، خلف أصحاب الأرض الذين حققوا العلامة الكاملة.

وفي المجموعة الثانية حقق منتخب مدغشقر مفاجأة تاريخية في ظهوره الأول بكأس الأمم الأفريقية، بتصدر الترتيب برصيد سبع نقاط، بعد الفوز على نيجيريا بثنائية نظيفة، ليتجمد رصيد الأخير عند ست نقاط، ويتأهلان سويًا للدور الثاني.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، تغلب منتخب غينيا على بوروندي بثنائية نظيفة أيضًا، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة، ويضمن رسميًا التأهل لدور الستة عشر بين أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

وبعد ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأفريقية إلى 24 منتخبًا، حصلت المنتخبات الأربعة الأفضل بين أصحاب المركز الثالث في ست مجموعات بالدور الأول للبطولة على فرصة مصاحبة أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات بدور الستة عشر.

وضمن المنتخب الغيني التفوق على منتخبين على الأقل بين أصحاب المركز الثالث في المجموعات الست، حيث يمتلك منتخب الكونجو الديمقراطية ثالث المجموعة الاولى ثلاث نقاط، بينما لن يتجاوز صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة المنتخب الغيني في كل الأحوال.

Advertisements

ويتنافس المنتخبان السنغالي والكيني على المركز الثاني في المجموعة الثالثة، خلف المنتخب الجزائري الذي جمع ست نقاط وحسم الصدارة رسميًا، ويمتلك كل منهما ثلاث نقاط.

وفي حالة تعادل المنتخبين سيرفعان رصيدهما إلى أربع نقاط، ليحتل المنتخب السنغالي المركز الثاني، ويبقى نظيره الكيني في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، وبفارق أهداف أقل من المنتخب الغيني الذي سجل أربعة أهداف واستقبل ثلاثة بفارق أهداف (+1) بينما سيبقى المنتخب الكيني في حالة التعادل عند فارق أهداف (-1) بينما سيتجمد رصيد صاحب المركز الثالث عند ثلاث نقاط في حالة فوز أحد المنتخبين على الآخر.

ولا تزال حسابات أفضل "ثوالث" المجموعات معقدة للغاية، لكن المنتخب الكونجولي ثالث المجموعة الأولى دخل بقوة في ترشيحات اقتناص إحدى بطاقات التأهل، بعدما حقق عودة رائعة باكتساح زيمبابوي برباعية نظيفة ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط وفارق أهداف (0).

وسيضمن منتخب الكونجو الديمقراطية التأهل بين أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث في حالة خسارة منتخب كينيا أمام السنغال ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وخسارة جنوب أفريقيا أمام المغرب ضمن منافسات المجموعة الرابعة، كما يمتلك فرصة التفوق على صاحبي المركز الثالث في المجموعتين الخامسة والسادسة في حالة عدم فوز منتخبي تونس وأنجولا على موريتانيا ومالي على الترتيب، وعدم فوز بنين وغانا على منتخبي الكاميرون وغينيا بيساو على الترتيب.

ويبقى الرقم 4 سحريًا في حسابات أفضل ثوالث بمجموعات كأس الأمم الأفريقية 2019، بعدما استقر رصيد الكونجو الديمقراطية ثالث المجموعة الأولى عند 3 نقاط، حيث ستعني خسارة أحد منتخبي كينيا وجنوب أفريقيا تأهل أي منتخب يحتل المركز الثالث برصيد أربع نقاط إلى دور الستة عشر.

كما ستبقى الاحتمالات مفتوحة أمام تأهل منتخبات برصيد 3 نقاط، في حالة انتهاء بعض مواجهات المجموعتين الخامسة والسادسة بالتعادل، وسيحسم فارق الأهداف مصير المتأهلين في تلك الحالة، وهو الأمر الذي لن يكون في صالح منتخبي كينيا وجنوب أفريقيا في حالة خسارتهما.