كيف خطف يوفنتوس 12 صفقة مجانية كبرى في 10 سنوات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

انضم أدريان رابيو وآرون رامسي إلى نادي يوفنتوس الإيطالي بعد فتح سوق الانتقالات الصيفية في إيطاليا رسمياً، في صفقات انتقال حر.

واشتهر النادي الإيطالي العريق بانتداب العديد من اللاعبين دون مقابل خلال السنوات القليلة الماضية.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز اللاعبين الذين انضموا إلى يوفنتوس خلال السنوات الماضية مجاناً:

موسم 2018-2019

ضم يوفنتوس خلال الموسم الماضي لاعباً واحداً مجاناً، وهو إيمري تشان الذي قرر عدم تجديد عقده مع ناديه ليفربول الإنجليزي.

ولعب تشان مع يوفنتوس 37 مباراة بالموسم الماضي في جميع المسابقات، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفاً آخر.

موسم 2016-2017

شهد عام 2016 انضمام الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس ليوفنتوس بعد انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني الذي قضى في صفوفه 8 سنوات.

ولعب ألفيس خلال هذا الموسم 33 مباراة في جميع المسابقات مع السيدة العجوز، استطاع أن يسجل خلالهم 6 أهداف ويصنع 7 آخرين.

موسم 2015-2016

تعاقد النادي الإيطالي خلال هذا الموسم مع لاعبين اثنين في صفقات انتقال حر.

وضم يوفنتوس النجم الألماني سامي خضيرة بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني، كما تعاقد مع الحارس البرازيلي نيتو بعد عدم تجديده لعقده مع فيورنتينا.

ولعب خضيرة مع اليوفي إجمالي 25 مباراة في هذا الموسم، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

بينما شارك نيتو في 8 مباريات في الموسم ذاته، استقبل خلالهم 6 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات.

موسم 2014-2015

ضم يوفنتوس خلال هذا الموسم النجم الفرنسي كينجسلي كومان بعدما قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التخلي عن خدماته وعدم تجديد عقده.

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ولعب النجم الشاب وقتها 20 مباراة أغلبها كبديل مع يوفنتوس، سجل هدفاً وحيداً وصنع 2 آخرين.

موسم 2013-2014

انضم فيرناندو يورنتي إلى نادي يوفنتوس الإيطالي خلال هذا الموسم مجاناً أيضاً بعد انتهاء عقده مع فريق أتليتيك بلباو.

وشارك خلالها المهاجم الإسباني في 45 مباراة، سجل خلالهم 18 هدفاً وصنع 6 آخرين.

موسم 2012-2013

خلال هذا الموسم، نجح النادي الإيطالي في ضم 3 لاعبين مجاناً وكان من أبرزهم بول بوجبا الذي تخلى مانشستر يونايتد عن خدماته.

وشهد هذا الموسم أيضاً انضمام كلاً من المدافع البرازيلي لوسيو بعد رحيله من إنتر ميلان ونيكولاس أنيلكا الذي انتهى تعاقده مع نادي شانجهاي شينهوا الصيني.

ولعب بوجبا 37 مباراة مع بطل الدوري الإيطالي آنذاك، وسجل 5 أهداف، بينما لعب لوسيو 4 مباريات، وشارك أنيلكا في 3 مباريات أيضاً.

موسم 2011-2012

تعاقد النادي الإيطالي مع لاعب من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، وهو نجم ميلان السابق أندريا بيرلو بعدما قرر الآخير الرحيل عن الروسونيري.

وشارك وقتها بيرلو في 41 مباراة مع اليوفي، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 14 آخرين.

موسم 2010-2011

ضم نادي يوفنتوس واحداً من أفضل المهاجمين الإيطاليين عبر تاريخ الكالتشيو الإيطالي، وهو لوكا توني بعد رحيله عن نادي جنوى عقب انتهاء تعاقده مع الفريق في الميركاتو الشتوي.

وشارك المهاجم الإيطالي مع يوفنتوس في هذا الموسم في 16 مباراة، سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

موسم 2009-2010

أعلن يوفنتوس خلال هذا الموسم ضم المدافع الإيطالي المخضرم فابيو كانافارو دون مقابل بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني.

وشارك صاحب الكرة الذهبية عام 2006 في 33 مباراة بجميع المسابقات، ساهم في صناعة هدف وحيد.