رئيس المسابقات بالكاف: ماحدث في الملاعب المستضيفة للكان "معجزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

أكد النيجيري سامسون أدامو رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي، أنه فخور للغاية لأنه كان من ضمن المسئولين بالكاف الذين اختاروا مصر لاستضافة نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الحالية، لافتًا إلى أن ما حدث في ملاعب البطولة يعد "معجزة".

وخلال المؤتمر الصحف الذي عُقد اليوم قال سامسون: "زرت جميع الملاعب مع بداية اختيار مصر لاستضافة الحدث، ومع كل مرة جئت فيها لزيارة الملاعب رأيت حجم الإنجاز الهائل الذي يتحقق على أرض الواقع".

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وأضاف: "ما حدث في ملاعب البطولة والمنشآت المختلفة بمثابة معجزة لأن الوقت بين البدء في العمل والانتهاء منه قصير للغاية".

وتابع: "فخور بوجودي في مصر التي أثببت قدرتها على تنظيم أكبر البطولات بسهولة، مشيرا إلى أنه لا توجد أي شكوى من ارتفاع درجات الحرارة لأن الكل يعلم موعد البطولة وتعديل المواعيد لتقام في الصيف، وأن الاتحاد الإفريقي راعى ذلك بتحديد فترتين لشرب المياه خلال المباريات لمساعدة اللاعبين على تخطى مشكلة ارتفاع درجات الحرارة.

كما كشف سامسون عن قرار اللجنة المنظمة بإلغاء الفترات المخصصة للمنتخبات للسير على أرضية الملاعب التي تقام عليها المباريات، من أجل عدم إجهاد أرضية الملاعب التي تعاني بسبب توالي المباريات، والاكتفاء بالمباريات الرسمية فقط.