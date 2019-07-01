بينيتيز يودع جمهور نيوكاسل

ودع المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز جمهور نيوكاسل في رسالة، أوضح فيها أن إدارة النادي لم تكن تتفق معه في رؤيته.
قال بينيتيز في الرسالة: “كنت أود الاستمرار في نيوكاسل، ولكني لم أكن أنوي تمديد العقد فقط، كنت أود أن أكون جزءاً من مشروع، للأسف اتضح لي مع الوقت أن إدارة النادي لا تتفق معي في الرؤية”.
وأبدى بينيتيز حزنه وأشار إلى أنه “ليس نادم في أي وقت” على قراره بتدريب الفريق، وشكر الجماهير على “السنوات الثلاث الأخيرة”، التي وصفها بـ”الرائعة”، و”المذهلة” والتي تم فيها “تجاوز تحديات رائعة”.
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