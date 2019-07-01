حكيم زياش يرفض عرضاً من إشبيلية

كشفت تقارير إخبارية، أن لاعب الوسط المغربي، المحترف في أياكس أمستردام، حكيم زياش، رفض عرضاً مقدماً من إشبيلية الإسباني للانتقال إلى صفوفه، والذي أبدى استعداده لدفع 30 مليون يورو للحصول على خدماته.

بحسب ما نشرت اليوم الإثنين صحيفة أليغمين داجبلاد الهولندية فإن إشبيلية لا يعد النادي الذي يطمح زياش للانتقال إليه، مشيرة إلى أنه ملتزم حتى الوقت الحالي بالبقاء في أياكس.

وتعد أحد الأسباب الرئيسية لهذا الرفض، أن أياكس سيخوض العام القادم منافسات دوري أبطال أوروبا حال تخطيه الأدوار التمهيدية، بينما سيلعب إشبيلة في الدوري الأوروبي.

وكان الدولي المغربي المشارك حالياً في أمم أفريقيا المقامة بمصر قد صرح قبل عام، حول اهتمام أندية مثل إشبيلية أو ليستر سيتي بضمه: “مع كل احترامي، لكنها ليست الأندية التي تستحق التضحية وترك أياكس من أجلها”.