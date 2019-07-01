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إشبيلية يفاوض أياكس الهولندي لضم حكيم زياش

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دخل نادي إشبيلية الإسباني في مفاوضات مع نادي أياكس أمستر دام الهولندي لضم اللاعب المغربي حكيم زياش خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ونقلت صحيفة "أليجمين داجبلاد الهولندية" أن زياش رفض

الانتقال إلى إشبيلية ويريد البقاء في أياكس حيث أن الفريق الهولندي يخوض منافسات دورى أبطال أوروبا الموسم القادم، بينما نادى إشبيلية يشارك
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فى الدورى الأوروبي.

وقدم زياش موسم رائع مع أياكس حيث توج معه بثنائية الدوري والكأس، بالأضافة إلى وصولة لنصف نهائي بطولة دورى أبطال أوروبا.

ويشارك زياش حاليًا مع منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تسضيفها مصر الفترة الحالية.

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