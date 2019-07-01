الأهلي يمدد فترة تسديد اشتراكات أعضاء النادي

أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادي الأهلي، أنه تقرر تمديد فترة تسديد اشتراكات أعضاء النادي حتى السابعة مساء يوميًا بدلًا عن الثالثة عصرًا تيسيرًا على الأعضاء فى ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن إدارة الاشتراكات جاهزة لاستقبال الأعضاء لتسديد الاشتراكات يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساء بعد أن تم مد فترة استقبال الأعضاء 4 ساعات كاملة وتوفير كافة السبل أمام الأعضاء لخدمتهم في هذا الأمر.

وأوضح المدير التنفيذى للنادي أن الإدارة التنفيذية تسعى دائمًا لتيسير الأمور على أعضاء النادي ومراعاة انشغال البعض منهم وارتباط البعض الآخر بالسفر تزامنا مع إجازات الصيف وغيرها من الأمور التي دفعتنا لمد فترة تسديد الاشتراكات حتى السابعة مساء يوميًا بدلًا عن الثالثة عصرًا تيسيرًا على الأعضاء.