اخبار الرياضه

مصر تنظم كأس العالم للدراجات 2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي عن إقامة بطولة كأس العالم ٢٠٢٠ للدراجات في ستاد القاهرة وذلك بعد نجاح مصر في تنظيم كأس الامم الافريقية لكرة القدم حاليا وتنظيم بطولة سباق مصر الدولي للدراجات الذي أقيم خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الماضي بالأقصر

وأسوان.
والذي شهد مشاركة 250 لاعبًا ولاعبة من 18 دولة من جميع أنحاء العالم وان الاستعدادات باستضافة الحدث العالمي و الكبير القادم تسير على قدم وساق من الآن.
واختتم عزام حديثة أنه من المتوقع ظهور أبطالنا المصريين بمستوى متميز خلال منافسات بطولة العالم
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
القادمة وتوقع المنافسة على عدد من الميداليات في ظل وجود لاعبين متألقين وأصحاب مستوى جيد في مقدمتهم البطلة المصرية العالمية والأولمبية ابتسام زايد.
وسوف يكون هناك تضافر العديد من الجهود من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد الحالي وبعض أعضاء المجالس السابقة مثل الاستعانة بجهود اللواء هشام عزام عضو مجلس الادارة السابق لدورتين وابطال اللعبة الدوليين السابقين في التنظيم واستضافة هذا الحدث لأول مرة في تاريخ اللعبة في مصر
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تنظم كأس العالم للدراجات 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا