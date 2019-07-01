مصر تنظم كأس العالم للدراجات 2020

أعلن الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي عن إقامة بطولة كأس العالم ٢٠٢٠ للدراجات في ستاد القاهرة وذلك بعد نجاح مصر في تنظيم كأس الامم الافريقية لكرة القدم حاليا وتنظيم بطولة سباق مصر الدولي للدراجات الذي أقيم خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الماضي بالأقصروأسوان.
والذي شهد مشاركة 250 لاعبًا ولاعبة من 18 دولة من جميع أنحاء العالم وان الاستعدادات باستضافة الحدث العالمي و الكبير القادم تسير على قدم وساق من الآن.
واختتم عزام حديثة أنه من المتوقع ظهور أبطالنا المصريين بمستوى متميز خلال منافسات بطولة العالم
وسوف يكون هناك تضافر العديد من الجهود من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد الحالي وبعض أعضاء المجالس السابقة مثل الاستعانة بجهود اللواء هشام عزام عضو مجلس الادارة السابق لدورتين وابطال اللعبة الدوليين السابقين في التنظيم واستضافة هذا الحدث لأول مرة في تاريخ اللعبة في مصر
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