ساندرا سمير تتراجع وميار شريف تتقدم في التصنيف العالمي للتنس

أصدر الاتحاد الدولي للتنس التصنيف الخاص باللاعبات للأسبوع الجاري والذي شهد تراجع المصرية ساندرا سمير بينما تقدمت زميلتها ميار الشريف. وشهد تصنيف اللاعبات هذا الأسبوع رجوع اللاعبة المصرية ميار شريف لتصنيف المحترفات بعدما فازت ببطولة مدريد الأسبوع الماضي فئة 25K وكسرت الرقم القديم لها وهو 575 لتدخل في المركز الـ 500 وبينها وبين مواطنتها ساندرا سمير نقطة واحده ومركز واحد في الترتيب.

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