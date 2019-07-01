أعرب ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن سعادته بعد تمديد تعاقده مع الشياطين الحمر حتى صيف 2023.
وقال راشفورد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، "مانشستر يونايتد كان كل شيء في حياتي منذ وصولي إلى سن السابعة، لقد شكلني هذا النادي كلاعب وكشخص".
وتابع "أود أن أشكر سولشاير المدير الفني للفريق وموظفيهعلى كل ما فعلوه من أجلي، إنهم المجموعة المثالية من المدربين الذين أتعلم منهم حيث أواصل تطوري وأتطلع إلى الانتقال إلى المستوى التالي".
وأتم تصريحاته " سأبذل قصارى جهدي من أجل مساعدة فريقي للعودة لمكانته الطبيعية".
ومن جانبه، تحدث أولي جونار سولسكاير
وأردف "ماركوس هو مثال ساطع على الموهبة التي تنتجها أكادميتنا وتربيته تعني أنه يفهم حقًا ما يعنيه اللعب لمانشستر يونايتد".
واختتم حديثه "على الرغم من كونه يبلغ من العمر 21 عامًا فقط ، إلا أن ماركوس لديه بالفعل خبرة رائعة. أمامه مستقبل رائع مع النادي ويسرني أنه وقع عقدًا جديدًا".
كانت هذه تفاصيل خبر راشفورد بعد تمديد عقده: مانشستر يونايتد يمثل كل شيء لي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.