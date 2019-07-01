راشفورد بعد تمديد عقده: مانشستر يونايتد يمثل كل شيء لي

أعرب ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن سعادته بعد تمديد تعاقده مع الشياطين الحمر حتى صيف 2023.

وقال راشفورد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، "مانشستر يونايتد كان كل شيء في حياتي منذ وصولي إلى سن السابعة، لقد شكلني هذا النادي كلاعب وكشخص".

وتابع "أود أن أشكر سولشاير المدير الفني للفريق وموظفيه

على كل ما فعلوه من أجلي، إنهم المجموعة المثالية من المدربين الذين أتعلم منهم حيث أواصل تطوري وأتطلع إلى الانتقال إلى المستوى التالي".

وأتم تصريحاته " سأبذل قصارى جهدي من أجل مساعدة فريقي للعودة لمكانته الطبيعية".

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ومن جانبه، تحدث أولي جونار سولسكاير

عن راشفورد قائلًا، "ماركوس أحد أكثر اللاعبين الإنجليز موهبة في جيله، فهو لاعب رائع يتميز بالقوة والسرعة".

وأردف "ماركوس هو مثال ساطع على الموهبة التي تنتجها أكادميتنا وتربيته تعني أنه يفهم حقًا ما يعنيه اللعب لمانشستر يونايتد".

واختتم حديثه "على الرغم من كونه يبلغ من العمر 21 عامًا فقط ، إلا أن ماركوس لديه بالفعل خبرة رائعة. أمامه مستقبل رائع مع النادي ويسرني أنه وقع عقدًا جديدًا".