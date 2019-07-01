إسماعيل حنفي يقدم نصائح للقادمين على اختبارات الاسماعيلي

قال إسماعيل حنفي مدير قطاع البراعم والأكاديميات بنادي الإسماعيلي أنهم يعرفون جيدًا أن اللاعب يكون في سن صغير وفي اختبار كبير وربما يصيبه ذلك بالقلق والتوتر والخوف، وهم يراعو ذالك الشعور جيدًا خلال الاختبارات.

وأضاف حنفي أنهم يقيموا اللاعب بناء على علاقته بالكرة في الملعب، والمهارة وقدرات اللاعب هي أهم شيء بالنسبة لنا في الاختيار.

وأشار أنهم لا يقيموا أداء اللاعب خلال هذه المدة القصيرة، وهم يتحدثوا

عن قدرات ومهارات ولمسة اللاعب للكرة، وكل هذا لا يحتاج لمدة طويلة.

وأشار المدير الفنى السابق للدراويش إلى أن هناك مهارات يمكن تنميتها في الناشئين مثل القدرات البدنية، وهناك مهارات أخرى لا يمكن إكسابها للناشيء مثل السرعة.

Advertisements

ووجه حفنى مجموعة من النصائح اللاعبين المقبلين على الاختبارات منها محاولة التخلص من الخوف والقلق وقت نزوله الملعب،

وأن يحاول بظهور شخصيته بالملعب.

وأكد أنهم لا يهتموا كثيراً بالصراعات البدنية مع المنافسين، وتقدم بنصيحة ثانية للاعبين قائلًا لهم لاتفكروا بمن في الخارج، ووضع كل التركيز في الكرة التي أمام اللاعب فقط.

وأختتم قائلًا أظهروا علاقة حبك وكأنك تعشق كرة القدم، وحاول أن تظهر ذلك في الملعب، ابذل قصارى جهدك لتحويل أفكارك إلى حقيقة فى الملعب.

انطلقت أول أيام اختبارات قطاع الناشئين للإسماعيلى صباح اليوم الإثنين للفئات العمرية من مواليد 2000 وحتى مواليد 2005 ، وذلك بملاعب مركز شباب الشيخ زايد بداية من الساعة التاسعة صباحا.