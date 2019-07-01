رسميًا.. مانشستر يونايتد ينهي الجدل ويمدد عقد راشفورد حتى 2023

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين، بشكل رسمي، تمديد عقد مهاجم الفريق ماركوس راشفورد حتى صيف 2023.
وأصدر النادي بيانًا على موقع الرمسي،أكد أن راشفورد قام بتمديد تعاقده مع الفريق حتى 2023 المقبل براتب أسبوع 200 ألف جنيه
اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا شارك مع مانشستر يونايتد 170 مباراة منذ تصعيده.
وارتبط اسم راشفورد بالانتقال إلى قطبي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة الإسباني بحسب العديد من التقارير الصحفية.
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