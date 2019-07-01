رئيس الليجا يرفض عودة نيمار إلى برشلونة

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، أنه يرفض فكرة عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف برشلونة مرة أخرى.
وكان نيمار استغل بندًا لفسخ عقده مع برشلونة في صيف 2017، لينتقل إلى باريس سان جيرمان بقيمة مالية بلغت 222مليون يورو.
وقال رئيس رابطة الدوي الإسباني في تصريحات إذاعية، "أرفض فكرة عودة نيمار مرة أخرى، فهو لاعب غير ملتزم ومثال سيء للاعبين".
وأضاف: "نريد دائمًا لاعبين رائعين وعظماء في الدوري الإسباني،
وأتم تصريحاته: "اللاعب البرازيلي كان يمكنه أن يكون لاعبًا رائعًا، لكن لا يمكن بدون أن يمتلك مبادئ وقيم".
وتوترت علاقة نيمار بناديه الفرنسي خاصة بعد تصريحات ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان الذي شن هجومًا لاذعًا على اللاعب، فاتحًا الباب أمامه لمغادرة ملعب حديقة الأمراء.
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