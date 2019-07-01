التعاون السعودي يتعاقد مع أحمد عسيري لمدة 3 مواسم

أعلن نادى التعاون السعودى تعاقده مع أحمد عسيرى مدافع فريق اتحاد جده السابق لمدة ثلاث سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. نشر نادى التعاون عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "توتير" فيديو للاعب معلقًا عليها : "ذئب التعاون الجديد أحمد عسيرى". عليها : "ذئب التعاون الجديد أحمد عسيرى". وشهدت مراسم توقيع اللاعب حضور محمد القاسم رئيس نادي التعاون السعودى. يرغب نادى التعاون فى دعم صفوف الفريق بعد أن اختتم الموسم الماضي فى الدورى السعودى وهو يحتل المركز الثالث برصيد ٥٦ نقطة، كما توج التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين. الجدير بالذكر أن أحمد العسيرى من أبناء نادى الاتحاد حيث بدأ معهم منذ أن كان فى الناشئين، حتى وقع عقدًا احترافيًا فى يوليو ٢٠١٢.

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