كاسياس يتراجع عن قرار الاعتزال ويعود للتدريبات مع بورتو

عاد الحارس الإسباني إيكر كاسياس إلى التدريبات مع ناديه السابق بورتو البرتغالي، متراجعًا عن قرار اعتزاله كرة القدم.
وكان كاسياس أعلن في وقت سابق أنه اعتزل كرة القدم بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء مشاركتهفي تدريبات بورتو ، أجرى على إثرها عملية جراحية قبل ما يقرب من شهرين.
لكن حارس مرمي ريال مدريد السابق فاجأ الجميع بعودته مرة أخرى
الحارس البالغ من العمر 38 عامًا غرد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، أثناء ذهابه للتدريبات اليوم مع زملائه قائلا، " العودة إلى العمل، اليوم الأول".
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