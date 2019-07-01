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كاسياس يتراجع عن قرار الاعتزال ويعود للتدريبات مع بورتو

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عاد الحارس الإسباني إيكر كاسياس إلى التدريبات مع ناديه السابق بورتو البرتغالي، متراجعًا عن قرار اعتزاله كرة القدم.

وكان كاسياس أعلن في وقت سابق أنه اعتزل كرة القدم بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء مشاركته

في تدريبات بورتو ، أجرى على إثرها عملية جراحية قبل ما يقرب من شهرين.

لكن حارس مرمي السابق فاجأ الجميع بعودته مرة أخرى

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للملاعب، اليوم، بعدما التقطت عدسات الكاميرات صورًا له أثناء مشاركته في تدريبات بورتو استعدادًا للموسم الجديد.

الحارس البالغ من العمر 38 عامًا غرد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، أثناء ذهابه للتدريبات اليوم مع زملائه قائلا، " العودة إلى العمل، اليوم الأول".

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