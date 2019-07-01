رياضة | الزمالك يرفض التخلي عن خالد بو طيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفض التخلي عن خالد بو طيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التفريط في المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق خلال الموسم المقبل.

أمير مرتضى أكد لإدارة الزمالك أن خالد بوطيب لم يمر عليه وقت طويل مع الفريق بعد التعاقد معه في يناير الماضي وتعرضه للإصابة وغيابه لفترة طويلة عن الفريق.

وأوضح أن خالد بوطيب أثبت نفسه في المباريات التي شارك فيها ويمتلك حاسة تهديفية مميزة ويمكنه استغلال الفرص التي تتاح له داخل المستطيل الأخضر.