رياضة | رسميًا.. التعاون يتعاقد مع مدافع الاتحاد السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. التعاون يتعاقد مع مدافع الاتحاد السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، عن تعاقده مع أحمد عسيري مدافع نادي الاتحاد السابق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ووقع عسيري مع نادي التعاون على عقد يمتد لثلاثة مواسم، بعدما استغنى عن خدماته الزعيم السعودي، خلال الأيام الماضية.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : التعاون يوقع مع "أحمد عسيري" عقداً يمتد لثلاثة مواسم".

ويسعى التعاون لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل، حيث ينتظر الفريق مهمة جديدة في دوري أبطال آسيا، حيث سيشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه.