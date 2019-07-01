رياضة | عبد الله السعيد.. صفر كبير في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الله السعيد.. صفر كبير في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل عبد الله السعيد صانع ألعاب منتخب مصر على صفر كبير في مباريات الفراعنة أمام زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وفشل عبد الله السعيد في صناعة أهداف بالبطولة ليصبح رصيده صفرًا ومراوغاته الصحيحة "صفر" ومراوغاته الفاشلة "صفر" أي أنه لم يحاول حتى مراوغة أي منافس في 3 مباريات لصناعة اللعب لزملائه.

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وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا وسط انتقادات حادة للاعبين والجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري.