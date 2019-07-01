رياضة | مندوب الليجا لـ"الخليج 365 الرياضى": الجمهور الإسبانى يريد صلاح.. وهناك تشابه بين الكرة المصرية والإسبانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مندوب الليجا لـ"الخليج 365 الرياضى": الجمهور الإسبانى يريد صلاح.. وهناك تشابه بين الكرة المصرية والإسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"خوان فوينتس"

تحدث "مندوب الليجا الإسبانيا فى مصر، بحب عن أرض الكنانة وشعبها كعادته دائماً، وعن تطور التعاون الأكاديمى والرياضى والدعائى فى ام الدنيا لأهم وأغلى دورى بالعالم "الليجا الإسبانية ولدى "خوان" ولع شديد بمصر، حيث يصف بأن 99% من أهلها رائعين، وشعب مضياف، ولديه جودة إنسانية لم يرها فى أى مكان بالعالم وهو من مواليد فيجو 1989، وعمل فى المكتب التجارى للسفارة الإسبانية فى القاهرة بهدف التواصل مع الشركات الإسبانية بمصر، وهو الأن مندوب الليجا فى مصر والشرق الأوسط. وخلال لقائه بـ"الخليج 365 الرياضى" اليوم الإثنين، كشف عن وجود تشابه بين الكرة المصرية والإسبانية، من حيث الهيمنة القارية والشعبية الجارفة.. وإليكم نص الحوار.

1-متابعى صحيفة الماركا اختاروا صلاح كأفضل لاعب فى الموسم الماضى. هل تعتقد أن المشجع الاسبانى ينتظر رؤية صلاح فى الليجا؟

بالطبع، صلاح لاعب جيد وسيمثل إضافة ثرية للدورى الإسباني، وأنا والمشجعين الإسبان سيسعدنا ذلك، وهو لاعب جيد وهداف ومؤثر على أرض الملعب. سمعنا عن رفض صلاح لعرض من ريال مدريد بقيمة 150 مليون استرلينى، هل حدث ذلك؟ ليست لدينا بيانات رسمية بذلك، وكل ما يقال يدور فى نطاق الشائعات.

2-لماذا لا نرى مباريات ودية بين الأندية المصرية والإسبانية قريبا؟

فى الفترة الحالية، أتليتكو مدريد ورايو فاييكانو لعبا فى مصر ضد الأهلى وبيراميدز خلال العامين الماضيين، وعلى أية حال يجب أن نأخذ فى الاعتبار ضغوط وتلاحم المواسم، لكنها تسعى بالتأكيد للذهاب للعب بالخارج، حيث أن الليجا عالمية، وكما لعب أشبيلية أيضاً فى تنزانيا مؤخراً، وفى العام الماضى لعب جيرونا فى الهند، وأنا على يقين من أن هناك مباريات ودية ستعقد هذا الصيف فى الخارج أو داخل القارة الأوروبية، يجب أن نعى كوننا عالميون، ومصر بلد استراتيجى، كما أن فرقنا تأخذ جولتها أيضاً إلى باقى العالمن مثل أسيا وأمريكا وأفريقيا أيضاً.



3-هل سنشهد مزيد من التعاون الرياضى مع الليجا هنا فى مصر؟

لدينا بالفعل أكاديميات لليجا فى مصر، وقمنا بتدريب أكثر من 130 طفلاً العام الماضى، لدينا مدرب إسبانى مقيم فى مصر بشكل دائم، وعلى الجانب الأخر فقد أبدت المؤسسات الرياضية فى مصر، اهتماماً بالتعاون المباشر مع الليجا.



4- ماهي أخر مشاريع الليجا فى مصر؟



أطلقنا عدة أنشطة فى القاهرة هذا الموسم وأطلقنا للتو "لا ليجا سبيث" لمدة 3 أيام فى مهرجان "كايرو فيستيفال سيتى" مع سفرائنا "موريينتس، وايتو، وكان مفتوحاً لجميع المشجعين الأفارقة لليجا، كمانقوم بجولة مشاريع للجامعات العامة كما تمنح السفارة الإسبانية إرشادات حول الفرق الإسبانية ومدنها، ولدينا مشروع تعليمىوأول دورة تدريبية حول إنشاء مدارس لليجا يفتتح فى " ،أكاديميات الليجا" بتدريب 130 طفلاً بمدرب إسبانى، و تم اختيار الليجا سفيراً للنوايا الحسنة للأمم المتحدة للهجرة فى القاهرة.

5-ما رأيك فى الكرة المصرية؟

الكرة المصرية فى صدارة الكرة الأفريقية وأكثرها جودة، وأنا أرى تشابهاً مع الليجا الإسبانية، حيث أن الدورى المصرى يمتلك فريقان يهيمنان على المشهد القارى والإقليمى من حيث الألقاب والشعبية.

6-من ترشح من اللاعبين المصرين للعب فى الليجا؟

مصر لديها ساحة موهبة للكرة الأوروبية، كما نشهد منذ زمن طويل، ولا يمكننى ترشيح أسماء، لكننا نأمل فى ذلك، على غرار انضمام ميدو لسيلتافيجو عام 2003.

7-المقارنة بين ميسى ورونالدو وصلاح؟

هم من أفضل اللاعبين بالعالم، وعلى الصمستوى الفردى، حاز كلاً من رونالدو وميسى على الكرة الذهبية بشكل متناوب، مما يؤكد قوة الليجا الإسبانية.

8-بعد تحيق صلاح لبطولة الشامبيونزليج 2019، هل صلاح أفضل من ميسى؟

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إنجازات ميسى وجوائزه هى ما تجعل منه أفضل لاعب فى العالم فى الفترة الحالية، فهى تقاس بالألقاب الدولية والكرة الذهبية وغيرها. هل تتابع الفريق القومى المصرى.

نعم أتابع بشكل جيد منذ عامين، وكان أخر مدربين للمنتخب المصرى، كانوا يدربون فرقاً إسبانية من الليجا، كان هيكتو كوبر مع فالنسيا، وأجيرى مع أوساسونا، اسبانيول، وثاراجوثا، وأتليتكو مدريد.

9-ما رأيك فى أداء المنتخب المصرى بالبطولة الأفريقية؟

المنتخب المصرى يقدم كرة جيدة ولديه لمسة جيدة ويحقق الفوز بالبطولة الأفريقية بالخبرة وأقل مجهود.

10-من هم أفضل لاعبين مصريين يحملون الأمل لمصر فى بطولة الأمم الأفريقية؟

صلاح، وتريزيجيه، والننى، لكن هناك لاعبين جيدين أخرين.

11-من ترشح لللفوز بالبطولة الأفريقية؟



أتمنى فوز مصر انه منتخب قوي ومعه مدرب كبير مثل خافيير أجيري.

12-هل تاثرت الليجا بعد مغادرة نيمار وكريستيانو؟

الليجا لا تعتمد مطلقاً على لاعب واحد لكى تكون من أفضل الدوريات بالعالم، والدليل على ذلك أن جميع اللاعبين الأساطرة خلال الـ50 عاماً الماضية كانوا يلعبون فى الدورى الإسبانى، وبالطبع غادر بعضهم واعتزل أخرون، لكننا نظل على الصدارة، وواثق من الاستمرار.

13-هل تأثرت شعبية الليجا فى مصر أمام البريميرليج بعد تألق صلاح فى الأونة الأخيرة؟

الليجا الإسبانية تتمتع بشعبية كبيرة فى مصر خلال الـ5 سنوات الأخيرة، كما أن تألق صلاح له دور فى تنامى شعبية الدورى الإنجليزى بمصر.

14-هل تعتقد أن زيادة عدد اللاعبين المحترفين سيزيد من قوة الدورى المصرى كما فى إسبانيا؟

نعم، أعتقد ذلك، بحيث يعمل على إثراء الكرة المحلية. ما رأيك فى الظهور الجيد لنادى بيراميدز بالدورى المصرى الموسم الجارى؟ فريق بيراميدز يزيد المنافسة وقوة الدورى المصرى.

15-ما أكثر ما يعجبك فى مصر، والأماكن التى زرتها؟

إذا كان هناك شيء أجمل وأروع من الأهرامات والنيل فى مصر، فهو شعبها.. فالشعب المصرى معروف بالترحاب والدفء، يجعلنى أشعر كما لو كنت فى منزلى، وفى النهاية، فمصر بلد متوسطى كما بالمثل إسبانيا، وقد زرت عدة أماكن بالفعل، مثل واحة سيوة، ومرسى علم، وكفر الشيخ، وشرم الشيخ، ودهب، والفيوم، والواحات البحرية.