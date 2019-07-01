رياضة | قائمة الراحلين عن نادي الزمالك الموسم القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة الراحلين عن نادي الزمالك الموسم القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو نادي الزمالك على قائمة الراحلين عن الفريق خلال الموسم المقبل بعد سلسلة الجلسات مع الجهاز الفني للفريق ومناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق.

وجاء قائمة الراحلين لتشمل كل من الثنائي الأجنبي حمدي النقاز وحميد أحداد والتعاقد مع لاعبين أجانب بدلًا منهما في قائمة الفريق لعدم القناعة بمستواهما.

وتضم القائمة أيضًا كل من محمد إبراهيم وحازم إمام بالإضافة إلى الثنائي إبراهيم حسن وبهاء مجدي.

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