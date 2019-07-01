رياضة | ملامح دور الـ16 في أمم إفريقيا وظهور منافس منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملامح دور الـ16 في أمم إفريقيا وظهور منافس منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصب لعبة التوقعات والترشيحات في صالح المنتخب الكبيرة للتأهل لدور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2019 رغم أن الجولة الثالثة من دور المجموعات قد تشهد بعض المفاجآت العملية على أرض الواقعة.

وتهدد لعبة الأرقام وفارق الأهداف بعدم تأهل ثوالث من المجموعتين الخامسة والسادسة في أمم إفريقيا ليتأهل أفضل 4 ثوالث من المجموعات الأخرى.

ملامح دور الـ16 من أمم إفريقيا

المجموعة الأولى: مصر وأوغندا والكونغو الديمقراطية

المجموعة الثانية: مدغشقر ونيجيريا وغينيا

Advertisements

المجموعة الثالثة: الجزائر والسنغال وكينيا

المجموعة الرابعة: المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا

المجموعة الخامسة: مالي وتونس

المجموعة السادسة: الكاميرون وغانا

وخرج منتخبا أنجولا وبنين من حسابات أفضل ثوالث لأن كل منهما لديه نقطتين في رصيده ومتوقع خسارته في الجولة الثالثة أمام مالي والكاميرون في المجموعتين الخامسة والسادسة على الترتيب، ووفقَا لهذه الحالة فإن منتخب مصر سيواجه كينيا ثالث المجموعة الثالثة.