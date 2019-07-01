رياضة | رسميا.. "راشفورد" يجدد لمانشستر يونايتد ويطير من برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. "راشفورد" يجدد لمانشستر يونايتد ويطير من برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي عقده مع الفريق حتى عام 2023 مع خيار التمديد سنة إضافية بعد انتهاء العقد الجديد.

وكشفت حيفة "تليجراف" الإنجليزية سيحصل بمقتضى هذا العقد على راتب أسبوعي قد يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني إذا حقق المطلوب منه على أرض الملعب.

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وكان راشفورد أحد اللاعبين المطلوبين في ناديي برشلونة وريال مدريد للعب في الدوري الإسباني.