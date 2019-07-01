رياضة | تعاون مشترك بين إتحاد الجودو ورئيس جامعة تسكوبا اليابانية للإرتقاء باللعبة

قال المهندس مطيع فخر الدين أنه أتفق مع رئيس الجامعة اليابانية على استضافة المنتخب المصرى لمدة 15 يوما فى معسكر بالجامعة قبل منافسات الألعاب الأوليمبية مباشرة ، مشيرا إلى أنه اتفق أيضا على تبادل الزيارات والمعسكرات بين الجامعة والمنتخبات المصرية المختلفة ، مشددا على رئيس جامعة تسكوبا وافق على أن يسخر خبرات الجامعة وإمكانياتها لخدمة الجودو المصرى بعد الطفرة الهائلة التى شهدتها اللعبة خلال العامين الماضي والحالى والتى تولى فيها المجلس الحالى قيادة اللعبة .

وفى نهاية الزيارة فام مطيع فخر الدين بإهداء درع الإتحاد المصرى لرئيس جامعة تسكوبا اليابانية الذى قام بدوره بإهداء درع الجامعة لرئيس الإتحاد الجودو المصرى .