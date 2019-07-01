رياضة | إكرامي: كوبر أفضل.. وأجيري لا يصلح للابتكار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إكرامي: كوبر أفضل.. وأجيري لا يصلح للابتكار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن فترة تولي هيكتور كوبر تدريب منتخب مصر أفضل من خافيير أجيري.

وقال إكرامي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريم خطاب ببرنامج "نجوم افريقيا" مع إذاعة نجوم اف إم: "كوبر كان يعلم جيدًا إمكانيات اللاعبين لذلك نجح في فلسفته مع المنتخب".

وأوضح إكرامي أن أجيري لا يبتكر داخل الملعب أو يغير في طريقة اللعب وأتمنى تحسن الأداء حتى يستطيع المنتخب حصد لقب أمم إفريقيا 2019.