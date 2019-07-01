رياضة | رئيس لجنة المسابقات بالكاف: ما صنعته مصر في ملاعب أمم إفريقيا.. معجزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس لجنة المسابقات بالكاف: ما صنعته مصر في ملاعب أمم إفريقيا.. معجزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف النيجيري سامسون أدامو رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي ما حققته مصر في ملاعب بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الحالية بـ"معجزة".

قال سامسون: "زرت جميع الملاعب مع بداية اختيار مصر لاستضافة الحدث، ومع كل مرة جئت فيها لزيارة الملاعب رأيت حجم الإنجاز الهائل الذي يتحقق على أرض الواقع ما حدث في ملاعب البطولة والمنشآت المختلفة بمثابة معجزة لأن الوقت بين البدء في العمل والانتهاء منه قصير للغاية".

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وأضفا سامسون: "فخور بوجودي في مصر التي أثببت قدرتها على تنظيم أكبر البطولات بسهولة، مشيرا إلى أنه لا توجد أي شكوى من ارتفاع درجات الحرارة لأن الكل يعلم موعد البطولة وتعديل المواعيد لتقام في الصيف، وأن الاتحاد الإفريقي راعى ذلك بتحديد فترتين لشرب المياه خلال المباريات لمساعدة اللاعبين على تخطى مشكلة ارتفاع درجات الحرارة.