رياضة | أرقام "الظاهرة" مروان محسن في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام "الظاهرة" مروان محسن في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي إحصائيات مروان محسن مهاجم منتخب مصر خلال 3 مباريات في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

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ولعب مروان محسن 183 دقيقة في 3 مباريات بواقع 3 محاولات على المرمى و22 تمريرة منها 15 صحيحة وبلغت دقة تمريراته 68 %.

ورغم ضعف الأرقام لمروان محسن فإن ما يشفع للمهاجم هو عدم وصول الكرة إليه كثيرًا داخل أو على حدود منطقة الجزاء بسبب العشوائية التي يلعب بها منتخب مصر.