رياضة | رئيس مسابقات الكاف: فخور بوجودي في مصر التي أثبتت قدرتها على تنظيم أكبر البطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مسابقات الكاف: فخور بوجودي في مصر التي أثبتت قدرتها على تنظيم أكبر البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النيجيري سامسون أدامو رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي، إنه فخور للغاية لأنه كان من المسئولين بالكاف الذين اختاروا مصر لاستضافة نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الحالية، وأنه مع مرور الوقت ثبت صحة قرارهم.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم، بأنه زار جميع الملاعب مع بداية اختيار مصر لاستضافة الحدث، ومع كل مرة يجري فيها زيارة منذ شهر يناير، يرى حجم الإنجاز الهائل الذي يتحقق على أرض الواقع، واصفا بأن ما حدث في ملاعب البطولة والمنشآت المختلفة بمثابة معجزة لأن الوقت بين البدء في العمل والانتهاء منه قصير للغاية.