رياضة | بعثة الزمالك تغادر إلى قبرص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الزمالك تغادر إلى قبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك القاهرة متوجهة إلى قبرص في الثانية ظهر اليوم الاثنين استعدادا للدخول في معسكر مغلق لمدة 13 يوما هناك استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكر قبرص 4 مباريات ودية في أيام 5 و 8 و10 و12 يوليو الحالي.

وتتكون بعثة الزمالك منأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك وخالد جلال المدير الفني وعبدالحميد بسيوني المدرب العام وامير عزمي مجاهد وتامر عبدالحميد المدربين وأيمن حافظ المنسق العام للكرة وأحمد زاهر المدير الإداري ومنتصر الرملاوي وسعد عابدين إداريين والجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة والشيف الخاص للبعثة شريف صابر .

واختار الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال 25 لاعبا لخوض معسكر قبرص.