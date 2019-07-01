رياضة | فضل يكشف حقيقة تضييق الخناق على الجماهير بالكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضل يكشف حقيقة تضييق الخناق على الجماهير بالكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فضل نجم النادي الأهلي السابق ومدير بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في مصر، والتي تستمر حتى 19 يوليو الجاري، أنه لا يوجد أي تضييق على الجماهير في عملية الدخول إلى المدرجات.

وأضاف فضل خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للحديث عن تنظيم أمم إفريقيا، أن اللجنة المنظمة تسعى لتسهيل إجراءات دخول الجماهير إلى المدرجات في المباريات المقبلة بشكل أيسر.

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