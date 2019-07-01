رياضة | عاجل.. "فضل" يعلن منع مشجع جزائري من حضور أمم إفريقيا لخروجه عن النص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "فضل" يعلن منع مشجع جزائري من حضور أمم إفريقيا لخروجه عن النص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد فضل نجم النادي الأهلي السابق ومدير بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في مصر، والتي تستمر حتى 19 يوليو الجاري عن أنه لا يوجد أي تضييق على الجماهير في عملية الدخول إلى المدرجات.

وأضاف فضل خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للحديث عن تنظيم أمم إفريقيا، أن اللجنة المنظمة تسعى لتسهيل إجراءات دخول الجماهير إلى المدرجات في المباريات المقبلة بشكل أيسر.

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واستطرد مدير البطولة أن اللجنة قامت بمنع مشجع جزائري من حضور المباريات المقبلة وذلك بسبب خروجه عن النص من أجل الحفاظ على سلامة الجماهير.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.