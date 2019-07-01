رياضة | 35 ملعبا وشبكة.. محمد فضل يكشف كيف نجحت مصر في تنظيم أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 35 ملعبا وشبكة.. محمد فضل يكشف كيف نجحت مصر في تنظيم أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة حاليًا في مصر أن أسعار اللاعبين المشاركين في البطولة سترتفع بع انتهاء الحدث وذلك بدليل وجود الوكلاء في المباريات.

وقال مدير البطولة في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن البطولة: "وفرنا ملاعب تدريب لـ 24 فريقًا ووفرنا ملاعب إضافية للحكام، عندنا 35 ملعب تدريب على أعلى مستوى".

وأضاف فضل: "أحضرنا عربيات 4k ودي أول مرة تحصل في أفريقيا بحيث إن الشبكة توصل 4k وحرصنا على توفير كل الإمكانيات".

وأكمل فضل: "نعد بتقديم بطولة أفريقية تاريخية، أسعار اللاعبين سترتفع بشكل كبير بعد البطولة بدليل الوكلاء الموجودين في المباريات".

وقال فضل منذ اليوم الأول لعمل اللجنة وهو لديه غيرة شديدة من حجم التنظيم الهائل لبطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا، موضحا أن الجميع سعى لأن تقدم مصر بطولة قريبة مما حدث في روسيا.

وأشار اللجنة المنظمة عملت ليلا ونهارا من أجل التحضير للبطولة، وساعدها وجود بنية تحتية هائلة في مصر، وكانت هناك العديد من التحديات التي واجهت العمل ولكن كل الجهات تكاتفت من أجل عبور هذه الأزمات، والأهم أن اللجنة كانت تسعى للوصول إلى مرحلة الكمال في التنظيم وبدون أي أخطاء تذكر.

Advertisements

وأوضح أن كأس أمم إفريقيا ليست مجرد بطولة كرة قدم فقط، وإنما هي واجهة لمصر، وكان يجب أن يكون التنظيم مشرفا لأن مصر تستحق الكثير، وأنه يكفيه فخر الشعب المصري بما حدث في حفل الافتتاح الذي أبهر العالم وقارة إفريقيا، وتكفي نظرات المصريين لما حدث وسعادتهم بالتنظيم وحجم المجهود الكبير المبذول مؤخرا.

وشدد على أن اللجنة المنظمة تحاول التطور بشكل دائم وتلافي أي أخطاء سريعا تظهر في البطولة دون أن يشعر بها أحد، مشيرا إلى أن الشكل التنظيمي يرتفع كل يوم عن الآخر ويتم تلافي جميع المشاكل، مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد تسهيلات من جانب شركة تذكرتي حتى يتمكن الجمهور من ملء جنبات جميع ملاعب البطولة، لدعم الفرق المشاركة.

وتحدث المدير التنفيذي، عن أن الهدف الرئيسي من التنظيم، ليس بطولة كأس الأمم فقط، وإنما يمتد الأمر لعودة الجماهير بصورة طبيعية لملاعب الكرة في مصر بعد انتهاء الكان، مشيرا إلى أن النجاح في التنظيم يمثل اسم مصر في إفريقيا كلها، بصفتها الأكبر في القارة السمراء وكونها رئيس الاتحاد الإفريقي في دورته الحالية.

وقال فضل، إن التنظيم أبهر الجميع ولأول مرة يتم استخدام أحدث التقنيات في التصوير لمباريات البطولة بأعلى دقة صورة موجودة، مشددا على أن اللجنة المنظمة وفرت كل شيء للمنتخبات المشاركة وجماهيرها، لأن التنظيم في النهاية مرتبط باسم مصر وصورة الدولة في إفريقيا وفي العالم أجمع، والكل أشاد بالتنظيم الرائع.

ووعد محمد فضل أن تكون البطولة الحالية واحدة من أهم البطولات في تاريخ كأس أمم أفريقيا وستظل محفورة لسنوات في أذهان الجميع كونها الأفضل على الإطلاق، مشيرا إلى أن قضية حضور الجماهير في الملاعب في تطور مستمر والأمور تتحسن وهناك مباريات عديدة اكتمل العدد فيها بخلاف لقاءات المنتخب المصري، مشيرا إلى أن مصر جاهزة أمنيا لتنظيم أي حدث أو بطولة خلال الفترة المقبلة وستظهر بأبهى صورة.