رياضة | إكرامي يفجر مفاجأة عن صفقة رمضان صبحي مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إكرامي يفجر مفاجأة عن صفقة رمضان صبحي مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن موضوع رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي شائك للغاية ولا يمكن التنبؤ بإمكانية شرائه من هيديرسفيلد الإنجليزي.

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وأضاف إكرامي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريم خطاب ببرنامج "نجوم افريقيا" على اذاعة نجوم اف ام، أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أصدر بيان بالأمس بسفر خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لإنهاء التفاوض مع هيديرسفيلد.

وبسؤال إكرامي عن مفاوضات الزمالك قال: "هل من الممكن أن يلعب شريف إكرامي بالزمالك.. رمضان أحد أبناء النادي الاهلي وتربى داخل جدرانه إحنا مش عارفين القدر مخبي ايه".